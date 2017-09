Més d’un 20% de veïns suporta un excés de soroll per culpa del trànsit

Menys que en altres ciutats, però la Paeria implantarà mesures per reduir-lo

La Paeria va anunciar a la comissió d’Urbanisme d’ahir que implantarà mesures per reduir el soroll que genera el trànsit, ja que és el principal factor causant que un 21% dels veïns suportin excés de soroll de dia, que augmenta fins un 25% en horari nocturn. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va destacar que al voltant de la meitat el superen per molt poc (entre 1 i 3 decibels) i que aquestes xifres són molt millors que les d’altres ciutats com Girona, Reus o Barcelona. Les zones amb més problemes coincideixen amb les vies d’accés a la ciutat i