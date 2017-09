La Guàrdia Civil adjudica 89 armes de foc amb preus de 16 a 1.290 euros

La Guàrdia Civil de Lleida va adjudicar ahir 89 de 291 armes de foc (un 30%) que va subhastar procedents de les intervencions fetes per diferents motius com, per exemple, la defunció dels titulars, embargaments, dipòsits o la no-renovació de les llicències. Les que van quedar sense adjudicació i els titulars de les quals no procedeixin a la seua legalització corresponent, seran reduïdes a ferralla el proper any. La subhasta, que va tenir lloc a la comandància, va ser amb licitacions en sobre tancat i van anar-hi unes 25 persones. En total, es van fer 256 licitacions. Les armes amb més licitacions van ser una carrabina marca CZ amb 16 licitacions i una escopeta marca Beretta amb 13. Precisament, una escopeta Beretta va ser la peça més cotitzada i va ser adjudicada per 1.290 euros. En canvi, la més barata va ser una escopeta Sarriugarte, que es va adquirir per 16,49 euros. Entre l’arsenal hi havia una pistola americana Timber, un rifle Winchester o un fusell rus Mosin Nagant de l’any 1946. La Guàrdia Civil té actualment censades 41.436 armes de foc a Lleida, fet que representa una per cada deu habitants i 802 més que fa un any, ja que en el segon semestre del 2016 hi havia un total de 40.634 fitxades. De llicències, n’hi ha 22.364 de concedides.