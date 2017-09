La llista d’advocats d’ofici passa de vuit a 51 amb motiu del referèndum

Inclou partits judicials que abans no hi figuraven i lletrats que s’hi adhereixen de forma voluntària || El Col·legi veu indicis de vulneració de drets fonamentals

El Col·legi de l’Advocacia de Lleida ha ampliat la llista d’advocats d’ofici voluntaris que estan disponibles per diumenge que ve per donar resposta a un possible increment dels serveis amb motiu del referèndum. D’aquesta manera, si habitualment els advocats d’ofici disponibles a la província durant un cap de setmana són vuit, amb aquest increment seran cinquanta-un. El degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Jordi Albareda, va explicar ahir que aquesta llista ja existeix i s’utilitza en situacions excepcionals en les quals es preveu una resposta més gran en el torn d’ofici. A més, en aquest cas, va assenyalar que