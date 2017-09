La Paeria preveu congelar totes les taxes per sisè any, a part de la mínima rebaixa de l'IBI

Proposta del govern de cara al 2018 i que avui debatran els grups a la comissió d’Economia || Canvi també en la taxa que grava les operadores de telefonia mòbil per evitar recursos

L’equip de govern socialista de la Paeria proposa la congelació general de les taxes municipals el 2018, excepte l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que baixarà un 1% de manera lineal a tots els rebuts. Aquesta reducció és fruit del pacte al qual va arribar l’any passat el PSC amb els grups del PP, CiU i Cs per aprovar les ordenances fiscals. Aquest acord es comprometia a disminuir l’IBI un 3% en dos anys, a raó d’un 2% el 2017 i un 1% el 2018. L’Estat va acceptar la petició de l’ajuntament de rebaixar un 4% els valors cadastrals de la ciutat de Lleida, però el govern planteja modificar el coeficient o base imposable perquè el resultat final sigui la disminució de l’1% esmentat.

Aquesta és la proposta principal de les ordenances fiscals per al 2018 que els grups municipals tenen previst debatre avui a la comissió d’Economia i, en cas que s’aprovi, seria el sisè any consecutiu de congelació d’impostos municipals, una mesura que l’ajuntament va començar a aplicar davant els efectes de la crisi econòmica.

Les ordenances fiscals per a l’any que ve inclouen també la proposta de modificació de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses de telefonia mòbil. La motivació del canvi, segons fonts municipals, és intentar evitar els recursos de les operadores de mòbil per no abonar aquesta taxa. De fet, en les ordenances d’aquest any, ja es va aprovar una nova taxa per a les operadores de mòbils que va suplir la que va haver d’anul·lar després de perdre diversos litigis judicials.

D’altra banda, la junta de govern local va acceptar la subvenció europea per al projecte Inno4Agro, que representa una aportació de fons Feder d’1,8 milions per a inversions al parc de Gardeny.

Puja a 3.000 € el límit per fraccionar el pagament automàticament

La Paeria preveu també augmentar de 1.200 a 3.000 euros la quantitat límit per concedir de manera automàtica el fraccionament del pagament de tributs municipals, sempre que el ciutadà així ho sol·liciti, segons ha pogut saber aquest diari. D’aquesta manera, l’ajuntament augmenta la possibilitat de poder pagar els impostos i taxes municipals de forma fraccionada al llarg de l’any. En exercicis anteriors, el consistori va tramitar al voltant d’un miler d’expedients de fraccionament per un import global de més de 2 milions d’euros. Per exemple, el 2015, la Paeria va concedir el pagament fraccionat de 2,6 milions d’euros corresponents a 7.319 rebuts. Així mateix, el 2016, el consistori va oferir la possibilitat de negociar una tarifa plana en el pagament dels impostos de cara a aquest any, la qual cosa permet al ciutadà seleccionar els tributs que hi vol incloure i pagar-los en una, dos, cinc o deu quotes.