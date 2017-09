La UdL dóna el seu suport a l’1-O

El claustre aprova un manifest que recolza explícitament el referèndum i condemna la repressió policial || Després que el consell de govern rebutgés al juny avalar una consulta

El claustre extraordinari de la Universitat de Lleida va aprovar ahir al migdia un manifest en el qual dóna suport a la celebració del referèndum de diumenge. El document, que consta de vuit punts, en fa esment al quart, en el qual diu que “dóna suport a la celebració del referèndum del dia 1 d’octubre com a eina per poder exercir el dret a escollir lliurement i democràtica el futur del poble català”. Aquesta va ser una de les esmenes aprovades al manifest inicial redactat per una comissió i que l’equip de govern havia assumit com a propi. El nou redactat va ser proposat dins d’un paquet d’al·legacions presentat per la professora i exdiputada d’ERC Maria Àngels Cabasés. El rector, Roberto Fernández, va votar en contra d’aquest punt (aprovat per 60 vots a favor, 34 en contra i 5 abstencions). El manifest final va ser avalat per 79 vots a favor, 23 en contra i 9 abstencions, després d’una votació secreta en la qual van participar 110 dels 225 membres del claustre universitari, després que el juny passat el consell de govern va rebutjar sumar-se al Pacte Nacional pel Referèndum. El rector va dir que se sentia implicat amb una decisió de l’òrgan universitari i que l’acceptava i la defensaria en conseqüència dins dels límits legals, al·legant que és l’opinió de tota la universitat sobre el que succeeix a Catalunya.

La sessió extraordinària del claustre va arrancar les 09.30 h amb la lectura del manifest inicial que condemnava la repressió policial i defensava el dret a decidir, però sense donar suport a l’1-O. Va prosseguir l’acte amb diversos torns d’intervenció. Entre aquests, el de Cabasés, que va demanar el suport explícit al referèndum, i el del professor Jesús Pemán, que va criticar la falta de garanties de l’1-O. Acabat el torn de preguntes i entregades les esmenes, es va procedir a la lectura i votació per part dels membres presents en el claustre. S’hi van presentar sis esmenes: dos de suport a la vaga d’estudiants per avui, demà i divendres, que van ser rebutjades; una per condemnar la imputació d’una professora de la UdL (Mariona Lladonosa) per ser síndica electoral; una altra per defensar el dret del poble català a decidir el seu futur amb un referèndum; la inclusió d’un punt més mostrant el respecte a la diversitat d’opinió i d’ideologia, i l’última, de Cabasés, que afegia diversos canvis al manifest original. Totes van ser aprovades.



El document final va ser aprovat amb 79 vots a favor, 23 en contra, 9 abstencions i 3 de nuls

La coordinadora del Consell de l’Estudiantat, Tatiana Figueras, es va congratular que la decisió fos presa democràticament i respectant l’opinió de tots. Per part del sindicat SEPC, que convoca la vaga estudiantil, el portaveu, Llibert Rexach, va valorar positivament el canvi de posició de la UdL, encara que va lamentar que no doni suport a la vaga. Respecte a l’okupació del Rectorat, Rexach va dir que la prolongarien una nit més i després decidiran si la mantenen fins al cap de setmana.