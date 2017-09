Un miler d'estudiants surt al carrer a Lleida en defensa de l'1-O

Es manifesten des del Rectorat fins a la plaça Sant Joan, passant pel carrer Major

Un miler d'alumnes s'ha concentrat aquest dimecres al migdia davant del Rectorat de la UdL per iniciar una manifestació fins a la plaça Sant Joan de Lleida. Els estudiants, convocats per la plataforma Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), surten al carrer en defensa del referèndum sobiranista del pròxim diumenge.



A la concentració davant del Rectorat han acudit estudiants de Balaguer, Mollerussa i Tàrrega. En aquest sentit, els portaveus de SEPC i Universitats per la República s'han felicitat per l'èxit de la convocatòria de la vaga d'aquest dimecres i han destacat el paper dels alumnes de Secundària, que tot i no poder votar, també s'han mobilitzat.



Els organitzadors de la protesta també han animat a participar a la vaga general del dia 3 d'octubre.



