L’Horta estrena marca pròpia per impulsar identitat i productes

En cartells a les partides, i identificarà la producció local en mercats i súpers

L’Horta de Lleida ja té marca pròpia, amb l’objectiu de potenciar la seua identitat com a territori, transmetre els valors diferencials i remarcar la qualitat dels seus productes agroalimentaris. Estarà present en els cartells senyalitzadors de les entrades de les partides que la Paeria anirà instal·lant progressivament (el primer es va estrenar ahir a l’accés a Rufea des de l’avinguda de l’Exèrcit) i serà l’element identificador de la producció local en els mercadillos i supermercats. La imatge gràfica, creada per Montse Aran, consta d’una fulla de pomera estilitzada i la paraula horta escrita de forma “gestual i dinàmica”, segons va explicar la dissenyadora.

L’alcalde, Àngel Ros, va subratllar que volen associar a la marca Horta de Lleida “els valors de qualitat dels productes que s’hi fan, la bellesa mediambiental i la sostenibilitat”. El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va incidir que “la identificació de la producció agroalimentària de l’Horta per part del client a través d’aquesta marca és clau”, i va explicar que també “hi ha associades iniciatives de desenvolupament econòmic de l’Horta, per exemple, sobre relleu generacional i produccions alternatives per a finques petites”. Així mateix, el vicepresident de la comissió territorial de l’Horta i president de la partida Torres de Sanui, Joan Queralt, va subratllar que la marca ha de servir també per potenciar el turisme de proximitat. “A l’Horta pots disfrutar de moltes experiències no només vinculades a les activitats agràries, sinó també paisatgístiques o de sabors. Tot ha d’anar sota el paraigua de la marca”, va incidir.

Salvador Solsona, president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), va considerar que “és una bona manera que la gent conegui les nostres fruites i verdures”, i va afegir que espera que redundi en aspectes com ara el relleu generacional. “Voldríem que s’incorporessin joves a l’Horta i fessin altres coses, com melmelades o conserves”, va apuntar.