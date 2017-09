© Un miler d'alumnes surten al carrer a Lleida en suport al referèndum

Seguiment desigual de la vaga a la UdL i instituts, on avui continuarà

Els manifestants van fer que Indíbil onegés una estelada. Lleonard Delshams.

Els estudiants van retirar la bandera espanyola del terrat de la Paeria. Lleonard Delshams.

PARTICIPACIÓ

La participació a la vaga d’ahir va tenir un seguiment desigual i s’espera que avui la mobilització sigui més gran. Així, per exemple, a la capital, a l’institut Joan Oró, va tenir un seguiment del 95%, mentre que en altres centres, com La Mitjana o Caparrella, no hi va haver cap mobilització ni a l’ESO i ni a Batxillerat. Al Manuel de Montsuar, la mobilització amb prou feines va arribar al 10% i, al Guindàvols, la meitat dels alumnes de tercer i quart d’ESO, un 65% dels de Batxillerat i un 80% de l’FP van participar en l’aturada. Al Màrius Torres, el seguiment a l’ESO va ser del 45% i del 70% a primer de Batxillerat. Pel que fa a la UdL, l’aturada va ser majoritària a les facultats d’Educació i Lletres. A la capital del Pla, a l’Institut Mollerusa, va ser seguida per un 30% i, al Terres de Ponent i a La Serra, no hi va haver vaga, informa X.Farreny.

Estudiants de Lleida i de la resta de la província es van manifestar ahir pels carrers de la capital en suport a la celebració del referèndum d’aquest diumenge i protestant contra les actuacions policials dels últims dies a Catalunya, un dia en què alumnes de la UdL i de Secundària estaven convocats a una vaga que seguirà avui als instituts. Al voltant d’un miler de manifestants es van concentrar davant del Rectorat de la UdL al migdia per iniciar una marxa que va acabar a la plaça Paeria, on es van llegir dos manifestos en suport a l’1-O i cridant la comunitat estudiantil a participar en una vaga general convocada per dimarts vinent.Durant la manifestació, es van corejar els ja clàssics “votarem”, “independència” i “no passaran”. A mesura que anaven baixant per l’avinguda Catalunya, els estudiants enganxaven cartells de suport al referèndum. La marxa va arribar davant de la Paeria i, mentre els manifestants corejaven “Ros dimissió”, un grup d’estudiants va pujar al terrat per despenjar la bandera espanyola a la façana de Blondel, al costat de membres dels grups municipals d’ERC i la Crida.El sindicat SEPC i Universitats per la República, entitats convocants, es van felicitar pel seguiment que va tenir la manifestació. “És molt emocionant que aquests estudiants, que no poden votar, estiguin aquí defensant el referèndum fins al final”, va dir Llibert Rexach, portaveu de la plataforma universitària.