La Generalitat anuncia que diumenge hi haurà 2.315 col·legis electorals i ensenya una de les urnes

REDACCIÓ Actualitzada 29/09/2017 a les 13:57

El Govern ha previst 2.315 col·legis electorals i un dispositiu de 7.235 persones per intentar que diumenge vinent 1 d’octubre un total de 5.343.358 catalans puguin votar en el referèndum sobre la independència de Catalunya, malgrat la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC). Des de l’International Press and Broadcasting Center habilitat a Barcelona per a l’1-O, al costat del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat que "diumenge es votarà", entre les 9 i les 20 hores, malgrat l’actuació "desproporcionada" del Govern de Mariano Rajoy per impedir el referèndum, "atacant dret fonamentals". El total de meses electorals previstes als col·legis electorals ascendeix a 5.249 i el Govern ha citat tres membres per taula, ha explicat Turull. Quan han acabat les intervencions, la Generalitat ha mostrat una de les urnes d’aquesta diumenge, que és de plàstic, transparent en el seu cos central i amb una tapa negra, on hi ha la ranura per dipositar els vots, i també s’ha pogut veure precintes|precintaments de color roig que serveixen per mantenir l’urna segellada.

D’altra banda, aquest matí la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha publicat una resolució per la qual deixa sense responsabilitat a tots els directors de centres públics des d’avui fins dilluns a les 7 del matí i ella l’assumeix a totes les escoles i instituts. El sindicat CCOO s’ha felicitat per aquesta mesura indicant que fins ara no s’havia donat cap garantia jurídica als directors de centres.