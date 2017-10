Centenars de lleidatans prenen els centres de vot per custodiar les urnes de l'1-O

Centenars de lleidatans van acampar ahir a la nit per custodiar desenes de col·legis electorals (a Lleida ciutat, pràcticament tots) en defensa de les urnes i el vot del referèndum avui i a l’espera del que pogués succeir, de matinada o avui al matí. Mentrestant, nombroses patrulles de la Policia Nacional circulaven per la capital

Centenars de lleidatans van ocupar a partir de la tarda d’ahir bona part dels col·legis electorals (pràcticament tots els de Lleida ciutat i desenes a comarques) i preveien passar-hi la nit per evitar el tancament i permetre la votació avui amb motiu del referèndum, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar ordre als Mossos de tenir els centres tancats des d’avui a les 06.00 del matí. La policia catalana té l’ordre de desallotjar els col·legis i requisar el material electoral, encara que també d’evitar la violència. Entitats sobiranistes i veïns van fer una crida al llarg de tot el dia per ocupar els centres de votació després de difondre’s consignes que si a l’interior dels col·legis hi ha vint persones o més pot considerar-se una manifestació i eludir el desallotjament, segons fonts de l’ANC. Aquesta organització va fer també una crida a la calma al constatar durant tota la jornada el desplegament de nombroses patrulles de la Policia Nacional, especialment a Lleida ciutat.

Les crides van ser també per prestar avituallament als centenars de concentrats que hi ha a tot el territori. Els col·legis que coincideixen amb centres escolars van acollir activitats des de divendres, mentre que altres centres, com el CIFO, a Lleida, o bé ajuntaments, van ser ocupats a primera hora de la nit d’ahir. A més a més, desenes de tractors en diversos municipis es van situar davant els punts de votació d’avui per defensar-los i altres centres, com ara el Pavelló de l’Oli de les Borges, es van sumar a la iniciativa de treure, trencar o fins i tot soldar les portes per evitar que avui quedin precintades.

El Govern central va informar que fins al migdia els Mossos havien visitat 1.300 col·legis electorals dels 2.315 que hi ha a Catalunya i que 163 estaven ocupats, encara que les entitats sobiranistes consideren que són més. A Lleida, la Generalitat ha habilitat 296 meses electorals per a la jornada d’avui.



Patrulles de furgons de la Policia Nacional envaeixen Lleida

Desenes de furgons de la Policia Nacional van envoltar ahir la comissaria del carrer Ensenyança de Lleida. La plaça Cervantes, al Centre Històric, i la comissaria de Jaume II són altres punts en els quals es va desplegar el dispositiu de la policia ahir. D’altra banda, arribada la nit, es va iniciar també el desplegament de centenars de policies dels cossos de seguretat de l’Estat que han estat durant aquests últims dies concentrats als vaixells atracats als ports de Barcelona i Tarragona.