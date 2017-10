Portes soldades, tractors i reixes per evitar el tancament

Veïns i entitats celebren actes durant la nit || Activitats lúdiques i familiars i consignes de com s’ha d’actuar amb la policia

Tractors al davant dels col·legis electorals, reixes per blindar ajuntaments i voluntaris soldant portes perquè no es puguin obrir són algunes de les iniciatives que ahir es van portar a terme a la majoria dels col·legis electorals de les comarques del pla de Lleida. L’objectiu, evitar el precintament dels punts de votació perquè la convocatòria d’avui es pugui desenvolupar amb normalitat. A la Segarra i l’Urgell, es van portar a terme activitats durant tota la nit, com ara conferències, castells, tallers i jocs. També a Torà, Sant Guim, Guissona i Torrefeta i Florejacs. A totes aquestes activitats culturals i esportives, s’hi van sumar les iniciatives de les Borges Blanques, on misteriosament va desaparèixer una porta del Pavelló de l’Oli i se’n va soldar una altra perquè no es pogués entrar a precintar. A Linyola, també una porta d’accés a un punt de votació va desaparèixer i a Torrelameu veïns van tancar l’entorn de l’ajuntament amb una reixa metàl·lica per evitar l’entrada dels Mossos d’Esquadra.

La nit anterior, a Albesa i Juneda, ja es van treure les portes d’accés als col·legis. Municipis com Almenar, les Avellanes, Barbens, les Borges o Preixana es van mobilitzar amb tractors que van aparcar davant dels punts de votació. Pel que fa a Mollerussa, la seu de l’Escola de Música també va acollir una trobada d’escoltes i un dinar popular, a més de tallers i balls durant el dia i ahir a la nit.

La convocatòria a través de les xarxes socials d’acampar als col·legis va tenir un seguiment rotund al Pla d’Urgell, on tots els municipis van obrir durant la nit. També a la Noguera i a Aran, on es van obrir diversos centres.