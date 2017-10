Moció de PDeCAt, ERC, Crida i Comú per demanar la dimissió de Ros

Els grups també reclamen que la Paeria denunciï a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

Els grups municipals de PDeCAT, ERC, Crida i Comú presentaran una moció conjunta al ple per exigir la dimissió de l'alcalde, Àngel Ros, per les seues declaracions sobre l'actuació policial diumenge , i per demanar que la Paeria denunciï a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.De la seua banda, la regidora Sara Mestres ha explicat aquest dilluns que Ros va fer les primeres declaracions sobre l'actuació policial durant l'obertura dels llocs de votació, abans de que es produïssin les càrregues, i que la Paeria condemna qualsevol tipus de violència. Mestres ha afegit que l'equip de Govern de la Paeria amb el que no està d'acord és amb una declaració d'independència.