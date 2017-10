Apareixen desenes de xeringues utilitzades per drogoaddictes al parc de Santa Cecília

Al vessant nord del Turó de la Seu Vella, al costat de camins de terra freqüentats per amos de mascotes i passejants || Els veïns diuen que la presència de toxicòmans en aquesta zona és habitual

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una zona de la part més elevada del parc de Santa Cecília, al vessant nord del Turó de la Seu Vella, es va despertar ahir plena de desenes de xeringues, pots, plàstics i altres estris per al consum d’heroïna. Es trobaven en un lloc pròxim als camins de terra que envolten el Turó i que són freqüentats per veïns que passegen el gos, fan esport o simplement caminen per l’entorn de les muralles de la Seu Vella. Molts dels quals ja no se sorprenen per la presència de xeringues. “De tant en tant, te’n trobes alguna i has d’anar amb