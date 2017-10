Un centenar de persones es manifesten en favor del diàleg a Lleida

Entre els assistents hi havia els tinents d’alcalde Montse Mínguez i Xavier Rodamilans, que demanaven "calma i reflexió per trobar una sortida"

Al voltant d’un centenar de persones s’han concentrat aquest migdia en la plaça Paeria en favor del diàleg per trobar una sortida a la situació catalana. Vestits de blanc i amb cartells que posava "¿Hablamos? Parlem?" els assistents van cantar consignes com a "som gent de pau", "diàleg" i "viva Espanya, visca Catalunya i visca Lleida," mentre reivindicaven una sortida a mediada a la crisi catalana ocorreguda a partir del referèndum de diumenge passat. Entre els manifestants a la plaça Paeria, hi havia alts càrrecs de l’ajuntament com els tinents d’alcalde, Montse Mínguez, Xavier Rodamilans o la militant socialista i exvicepresidenta del Congrés dels Diputats, Teresa Cunillera. Mínguez va destacar que aquesta manifestació "demostra que hi ha molta gent preocupada i que les declaracions que s’estan produint per les empreses i altres entitats econòmiques no són un xec en blanc per a la independència". Va reconèixer i va valorar que hi ha molta gent que vol la independència i que vol votar, "però que, alhora, hi ha molta gent que no vol la independència". Va criticar que la "Generalitat els està portant a una declaració unilateral d’independència que ni Junts pel Sí portava en el seu programa" i que s’estaven seguint les directrius de la CUP. "Que hi hagi calma, reacció, reflexió, diàleg i que parlin per trobar una sortida", va concloure la tinenta d’alcalde. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, també va participar en la manifestació en favor del diàleg a Vielha.