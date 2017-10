El rector de la UdL presidirà les universitats espanyoles

Fernández serà elegit dimecres al ser l’únic candidat

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, serà elegit amb tota seguretat el dimecres nou president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) a l’encapçalar l’única candidatura presentada, confirmant així el que va avançar aquest diari al juliol. Fernández, que actualment és el vicepresident primer, succeirà Segundo Píriz, rector de la Universitat d’Extremadura, i tindrà com a vicepresidents els rectors de la UNED i la Universitat Pontifícia de Comillas, Alejandro Tiana i Julio Luis Martínez, respectivament. Fernández va indicar ahir que la seua prioritat serà “dialogar amb totes les institucions sobre els problemes que té el sistema universitari a nivell de finançament, professorat i investigació per intentar que hi hagi un pacte d’Estat”. A nivell personal, va afirmar que “acabar la meua trajectòria universitària sent president dels rectors és una gran il·lusió i una responsabilitat immensa”. Així mateix, va dir que per a la UdL “serà una oportunitat de ser més coneguda a nivell espanyol i internacional”, ja que el càrrec de president de la CRUE sempre especifica la universitat de la qual és rector.