Mas veu un “error” que Rajoy veti la via de “pacificació” que ofereix Puigdemont

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va afirmar ahir, després de pronunciar la lliçó inaugural del curs d’Inefc Lleida, que el discurs de Carles Puigdemont al Parlament va ser un “intent de pacificació d’un clima enrarit”, i va considerar que, si l’Estat no ho veu així, cometrà “un greu error”. “És l’enèsim intent de començar a dialogar, a parlar, i a través del diàleg constructiu, sense renúncies per part de ningú, poder construir un escenari que ens porti als acords que són necessaris”, va assenyalar. Va dir que “quan Catalunya ha tingut capacitat de decisió, l’ha aprofitat de manera positiva”, i va citar com a exemples el sistema universitari i l’esport. Va apostar per “una societat i un país molt ben travats interiorment per evitar debilitats”, i va instar a “no caure en l’error d’estatalitzar Catalunya”, ni de “burocratitzar-la fins a les últimes conseqüències”. Així mateix, va qualificar de “costos de transició” el trasllat de seus socials de bancs i empreses fora de Catalunya. “En el moment en què Catalunya sigui un estat independent, estic segur que serà un país que tindrà una orientació econòmica molt positiva”, va concloure.