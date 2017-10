El Parador del Roser, al 70 per cent d'ocupació

REDACCIÓ Actualitzada 13/10/2017 a les 10:20

© Alguns dels primers clients de l'establiment, aquest dijous en una de les zones comunitàries. MAGDALENA ALTISENT

Les pernoctacions i reserves al Parador del Roser aquest mes d’octubre suposen una ocupació del 70 per cent, que l’hotel espera que s’incrementi. Si arriba al 80 per cent seria el tercer mes consecutiu des de la seua obertura que arriba a aquest registre d’habitacions plenes. Les dades d’ocupació són molt altes des que va obrir les portes el 10 d’agost, en part, gràcies a les promocions turístiques que Paradors ha fet per incentivar les visites. A l’agost s’hi van allotjar 2.214 persones, que van mplir el 94% de les habitacions, i al setembre la xifra va arribar fins als 2.778, un 87% de la capacitat total del Parador.



Aquest hotel de 53 habitacions i tres plantes va obrir al cap de set anys d’obres i ofereix habitacions per 70 €. Col·lectius independentistes han criticat que aquest edifici, símbol de la resistència contra els Borbons, s’hagi convertit en un hotel.