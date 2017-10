Turistes francesos, de Castelló i Badalona recorren els ‘Petits grans racons’ de Lleida

Turisme de Lleida programa pel proper dissabte la visita guiada la ‘Cobla dels Joglars’

La visita guiada 'Petits grans racons'de Turisme de Lleida ha comptat aquest dissabte al matí amb la participació d’una dotzena de turistes francesos, de Castelló i de Badalona, que han recorregut aquest matí cèntrics indrets de la ciutat, testimoni d’episodis històrics.Aquesta ruta està adreçada més al visitant que no coneix la ciutat i per aquest motiu s’ha programat per a aquest dissabte, en mig d’un pont festiu, per facilitar l’afluència de visitants forans.

El recorregut dels ‘Petits grans racons’ és l’Església de la Sang, la Catedral Nova, l’antic Hospital de Santa Maria, La Capella del Peu del Romeu, el Palau de la Paeria, l’Església de Sant Joan, el Palau de la Diputació, la Casa Sauces i el Portal de Magdalena, amb les restes arqueològiques amagades que es descobreixen amb la visita. Una iniciativa que combina el comerç i el patrimoni.

De cara al dissabte vinent, 21 d’octubre, Turisme de Lleida ha programat la ruta 'Cobla dels Joglars'. Aquesta és una activitat interactiva que s’endinsa en la vida quotidiana de la Lleida medieval. El recorregut se centra en la Costa del Jan, el Peu del Romeu, l’Església dels Dolors, La Font del Roser, el Dipòsit de l’Aigua, La Panera i Sant Martí. Cal destacar la joia del Dipòsit de l’Aigua com un espai poc conegut del patrimoni de la nostra ciutat que cal donar a conèixer. Les visites guiades tenen un preu de cinc euros i són gratuïtes per als menors de 13 anys. El punt de sortida és l’oficina de Turisme de Lleida, al carrer Major, a les 11.30 horas. Per a més informació i les inscripcions s’ha de trucar al telèfon 973700319 o escriure a 'infoturisme@paeria.cat'.

Cal assenyalar, en aquesta temporada de tardor, la col·laboració públic-privat en la iniciativa, ja que són diverses empreses –Nomon Turisme Cultural, Sirga i GMM Comunicació-, les encarregades de realitzar les visites guiades, que s’adrecen principalment al públic familiar de Lleida i de fora de la ciutat, així com col·lectius, grups i escolares.