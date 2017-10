Les línies elèctriques causen el 30% de focs de vegetació a Ponent

Catorze dels 47 registrats aquest estiu van tenir aquest origen i 6 van ser per llamps || El nombre d’incendis es duplica però les hectàrees es redueixen a una tercera part

Un de cada tres incendis de vegetació registrats durant l’estiu passat a les comarques lleidatanes va ser causat per una línia elèctrica. Així es desprèn del balanç de la Campanya Forestal 2017 presentat ahir a Lleida, segons el qual catorze dels 47 focs comptabilitzats entre el 15 de juny i el 15 de setembre van tenir aquest origen. “La companyia ha fet esforços per a un millor manteniment, però ens hem reunit per parlar sobre aquest aspecte i sobre la fauna morta. A Ponent encara hi ha molta feina a fer en aquest aspecte”, va explicar Marc Costa, director general del Cos d’Agents Rurals.

Aquests catorze incendis causats per línies elèctriques (també han repuntat a Catalunya) van arrasar un total de 77 hectàrees, la gran majoria agrícoles. Entre els focs hi ha un dels més importants de l’estiu, el d’Oliola, on al juliol van cremar-se 67 hectàrees. Uns altres sis incendis van ser causats per llamps, majoritàriament al Pirineu, i quatre per negligències: un per una burilla (a Catalunya suposen el 8%) i un altre a causa d’una imprudència d’uns nens. No obstant, tant Agents Rurals com bombers van fer ahir un balanç positiu de la campanya. I és que malgrat que el nombre d’incendis a Ponent s’ha més que duplicat (passant de 21 a 47), el nombre d’hectàrees calcinades s’ha reduït a una tercera part, de més de 900 a 335 (68 de forestals i 267 d’agrícoles). “La campanya es preveia complicada per la sequera i les altes temperatures, però ha sigut un èxit perquè hem estat per sota de la mitjana”, va assegurar, en aquest sentit, Llorenç Ricou, cap regional d’Agents Rurals a Lleida.

“El menor nombre d’hectàrees cremades respon a un atac més contundent en els inicis dels incendis evitant que se’ns facin més grans”, va apuntar el responsable de la Regió d’Emergències de Lleida dels Bombers de la Generalitat, Jordi Solà.

Entre les línies d’acció per als propers estius hi ha la d’ampliar la campanya de la sega, en la qual s’inclourà el Segrià.