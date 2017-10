El Govern adverteix Madrid que haurà d’elegir entre “el diàleg o la repressió”

Carrega contra els empresonaments, repudiats per milers de persones al carrer

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no pensa moure’s ni un mil·límetre demà en la seua resposta al nou requeriment de Mariano Rajoy i adverteix que l’Executiu popular haurà d’elegir entre “diàleg i repressió”, segons va dir el portaveu del Govern, Jordi Turull, ahir, dia en què massives protestes van omplir els carrers de Catalunya.Carles Puigdemont “no es mourà” de la seua oferta de diàleg “sense condicions” que va plantejar dilluns a Mariano Rajoy, segons va afirmar Jordi Turull. Dos dies abans que expiri el nou termini marcat per Rajoy perquè Puigdemont aclareixi si va declarar o no la