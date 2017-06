Puigdemont avisa l'Estat que no frenarà un referèndum 'efectiu i vinculant'

EFE Actualitzada 23/06/2017 a les 12:06

El president de la Generalitat assegura que votar s’ha convertit en una "qüestió d’higiene democràtica davant de la creixent degradació democràtica de l’Estat"

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat aquest divendres l’Estat de què, malgrat les "amenaces" i la "pressió judicial", no "frenarà" un referèndum "efectiu i vinculant" previst per a l’1 d’octubre i els resultats del qual ha garantit que aplicarà a partir de l’endemà.



El president català ha publicat un article al rotatiu ElPuntAvui, titulat "Votar per higiene democràtica", en el que garanteix la celebració del referèndum. "Totes les amenaces de l’Estat, la pressió judicial i la intoxicació mediàtica no frenaran la voluntat d’aquest Govern de posar les urnes el dia 1 d’octubre per fer un referèndum efectiu i vinculant", ha assenyalat.



En aquest sentit, ha garantit que serà "efectiu perquè estarà fet amb totes les garanties i vinculant perquè, a partir del dia 2 d’octubre, el Govern començarà a implementar els resultats". Puigdemont ha promès dur aquesta tasca a terme perquè creu que té "la legitimitat democràtica per fer-ho", ja que considera que emana del Parlament.



Una legitimitat que, a més, creu que "creix cada dia quan veiem un Estat que no només no vol negociar i pactar, sinó que persegueix judicialment qui vol posar urnes, que és capaç d’esborrar la separació de poders per frenar la voluntat del poble de Catalunya i que fins i tot utilitza les seues clavegueres per intentar desprestigiar dirigents polítics amb mentides i difamacions".



En aquest context, ha considerat que votar s’ha convertit en una "qüestió d’higiene democràtica davant de la creixent degradació democràtica de l’Estat", i ha afegit: "Les urnes són sempre la solució, i per això les posarem".



A l’article, Puigdemont al·ludeix al referèndum de l’Estatut, que recorda que era legal i acordat però després el Tribunal Constitucional "va ignorar" la voluntat expressada pel poble català. "L’exemple de l’Estatut ens demostra que el problema no està en si el referèndum és acordat i legal, sinó en si hi ha voluntat política de respectar la voluntat dels ciutadans", ha assenyalat.



El president català ha incidit que el referèndum de l’1-O és "una proposta amb clara legitimitat política" i ha criticat que el Govern del PP ni tan sols hagi acceptat negociar-la", malgrat els "reiterats oferiments fets pel Govern per parlar de data, pregunta i quòrum".