Renfe pren mesures anticol·lapse per vendre bitllets AVE a 25 euros diumenge

EFE Actualitzada 23/06/2017 a les 13:04

La venda es realitza a través dels canals habituals, excepte l'App Renfe Ticket, per a viatges en trens AVE i de llarga distància entre el 3 de juliol i el 10 de setembre

© Cues en una estació de Renfe. EFE

Renfe ha millorat el protocol de mesures per a un millor rendiment del seu sistema de venda per a la tercera oferta de bitllets a 25 euros el proper dia 25, diumenge (des de les 00.00 hores), per viatjar en trens AVE i de llarga distància. La companyia ferroviària ha pres nota de l’ocorregut en les dos ofertes anteriors el dia 25 de cada mes, que van ser un èxit.



En l’última, en menys de dos hores es va vendre tot el paper, la promoció va augmentar fins a gairebé els 32.000 bitllets i els canals de venda es van col·lapsar en pocs minuts.



Per això i per a aquesta nova ronda de venda de bitllets a 25 euros, la companyia ha duplicat l’amplada de banda d’Internet, ha ampliat els servidors de processos i ha bloquejat certes IP intrusives, entre altres mesures, a més de reforçar els canals d’informació i atenció al client.



La promoció per les noces de plata de l’Alta Velocitat, de bitllets a 25 euros fins un total de 250.000 seients, s’activa els dies 25 de cada mes, fins finals d’any.



La venda es realitza a través dels canals habituals, excepte la App Renfe Ticket, per a viatges en trens AVE i de llarga distància entre el 3 de juliol i el 10 de setembre, ha informat la companyia ferroviària.