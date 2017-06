Detinguts per muntar un trio sexual en un parc a plena llum del dia

EFE Actualitzada 27/06/2017 a les 17:37

Al districte madrileny de Carabanchel

© Un parc infantil. EFE

La Policia ha detingut dos homes i una dona per mantenir relacions sexuals en un parc del districte madrileny de Carabanchel al migdia i davant de nens, que després el jutge ha deixat en llibertat però imputats per provocació i exhibició sexual i amb obligació de comparèixer regularment.



Segons ha informat aquest dimarts el diari El Mundo i ha confirmat Efe la policia, el succés va ocórrer dissabte passat sobre l’una de la tarda al parc Emperadriu Maria d’Àustria del districte de Carabanchel, des d’on diverses persones van alertar que tres joves estaven fent un trio a la vista de qualsevol vianant.



Entre les persones que podien veure’ls hi havia diversos nens que jugaven en una zona infantil propera.



Els agents van acudir al lloc i van buscar els implicats, que després de la reprimenda dels pares havien marxat, i els van localitzar poc després, arrestant-los per un delicte d’exhibicionisme. Són dos homes de 19 i 29 anys i una noia de 18, tots espanyols i sense antecedents, que van passar a disposició judicial l’endemà.



El titular del Jutjat d’Instrucció 36 de Madrid els ha deixat en llibertat però imputats per un possible delicte de provocació i exhibició sexual recollits a l’article 185 del Codi Penal, ja que van mantenir relacions davant de nens, han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.



El magistrat els ha imposat la mesura cautelar de comparèixer regularment al jutjat.