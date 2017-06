Detingudes sis persones integrades en una cèl·lula de Dáesh, quatre a Mallorca

EFE Actualitzada 28/06/2017 a les 10:26

Elaboraven i difonien material audiovisual molt radical i intentaven que joves viatgessin a zones de conflicte

© Una operació policial anterior contra el terrorisme gihadista. EFE

Sis persones integrades en una cèl·lula de l’organització terrorista Dáesh han estat detingudes aquest dimecres, quatre d’elles a Mallorca, una a Alemanya i una altra -un imam salafista- al Regne Unit, segons el Ministeri de l’Interior. La cèl·lula tenia ramificacions internacionals i elaborava i difonia material audiovisual molt radical, a més d’organitzar reunions clandestines setmanals per determinar la voluntat de joves afins al seu ideari i aconseguir que viatgessin a zones de conflicte, assenyala la nota de premsa difosa pel Ministeri. De les detencions a Mallorca, dos s’han dut a terme en Inca, una a Ariany i una altra a Binissalem.



Els detinguts justificaven i enaltien la gihad violenta donant suport públicament a accions suïcides similars a les realitzades a Europa i actuaven sota un compromís ferri a l’organització terrorista Dáesh.



La investigació es va iniciar el 2015, quan van ser detectats en una pàgina web una sèrie de vídeos que mostraven el procés d’adoctrinament, captació i viatge a Síria d’un jove musulmà resident en Espanya. Com a promotor de la filmació es va identificar un imam salafista, detingut ara al Regne Unit i investigat per diversos països europeus.



Aquesta persona havia viatjat en aquestes dates a Mallorca i començava a dinamitzar a un grup, els ara arrestats, per exercir funcions de captació, adoctrinament i radicalització en favor de Dáesh. Des d’aleshores es va convertir en el seu líder espiritual.



El predicador salafista, el discurs públic del qual era molt conegut pels serveis policials i d’intel·ligència europeus, es dedicava al seu vessant més privat a la captació de combatents i la recaptació de fons per a Síria.



Tanmateix, les mesures de seguretat que adoptava i els seus canvis constants de residència dificultaven molt la seua detenció.



El detingut a Alemanya tenia també com a referent espiritual i ideològic l’imam|imant salafista. A més, mantenia contacte directe amb la resta d’arrestats i havia participat en els vídeos propagandístics elaborats pel grup.



La investigació ha constatat que el grup establert a Mallorca hi havia anat sent multiplicat progressivament el nombre d’adeptes, no només mitjançant la seua activitat a les xarxes socials sinó també amb reunions setmanals clandestines.



La seua polarització cap al radicalisme més extrem, el seu total compromís i adhesió amb les directrius de Dáesh, la justificació dels procediments terroristes duts a terme pels actors solitaris a Europa i la seua predisposició per emprendre la gihad violenta, van propiciar el desenvolupament d’aquesta complexa operació a Espanya, el Regne Unit i Alemanya.



La Policia Nacional ha desenvolupat l’operació en col·laboració amb el Centre Nacional d’Intel·ligència, la Policia Federal alemanya-BKA, LKA de Renània del Nord-Westfàlia, Metropolitan Police de Londres i CTU West Midlands Birmingham.

A més, ha explicat amb el suport de les agències europees Eueropol -que va traslladar a un dels seus experts a Palma de Mallorca-, Eurojus i Sirene.



Tant al Regne Unit com a Alemanya es realitzen encara diversos registres relacionats amb aquesta operació antiterrorista a instàncies de les autoritats espanyoles.



L’operació, que continua oberta, s’ha desenvolupat sota la supervisió del Juzgado Central Instrucción número 1 i la coordinació de la Fiscalia de l’Audiència Nacional.



Des del 26 de juny de 2015, data en la qual el Ministeri de l’Interior va elevar a 4 el Nivell d’Alerta Antiterrorista, les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 178 terroristes gihadistes en operacions realitzades a Espanya i a l’exterior, i a un total de 223 des de principis de 2015, segons la nota oficial divulgada avui.