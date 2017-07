Puigdemont: “Sou importants, els molesteu i per això els feu por, i més que els en fareu”

El president destaca el paper del món local en el procés i acusa l’Estat de tenir por de la democràcia || Mig miler d’alcaldes demostren el seu compromís amb el referèndum de l’1 d’octubre

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que l’independentisme és el primer moviment sociopolític a l’Estat que va “de baix cap a dalt”, i va avisar els alcaldes sobiranistes: “Per això sou importants, per això els molesteu i per això els feu por, i més que els en fareu.” Mig miler d’alcaldes dels 948 municipis de Catalunya, desenes dels quals de Lleida, van expressar el seu compromís amb el referèndum anunciat per a l’1 d’octubre vinent en un acte celebrat ahir al paranimf de la Universitat de Barcelona. En aquest acte, titulat El món local pel referèndum, es va llegir un manifest en el qual els alcaldes que el subscriuen asseguren que posaran “a disposició de l’organització del referèndum els locals habituals on se celebren totes les jornades electorals als nostres municipis”.



Desenes d’alcaldes de Lleida s’uneixen a l’acte de força del món municipalista amb l’1-O

Puigdemont va afirmar que els alcaldes són “la garantia” perquè l’1 d’octubre que ve hi hagi un referèndum en el qual puguin votar tant els partidaris com els detractors de la independència, i va assenyalar com una prova de savoir faire el fet que atenguin tots els ciutadans per igual, sense tenir-ne en compte la ideologia, una cosa que al seu entendre no fa el Govern central. “La clau està que nosaltres fem prou i entre prous perquè les amenaces que l’Estat ens vulgui posar i ens dedica cada dia siguin insuficients”, va subratllar el vicepresident, Oriol Junqueras.

En aquest sentit, Puigdemont va recalcar que s’atansa el moment en què els catalans hauran de triar entre “arnes” que es mengen la democràcia, o “urnes”. Un dels moments àlgids de l’acte el va protagonitzar el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, que va cridar a la unitat i va demanar a tots els membres del Govern i del Parlament presents que es posessin drets per veure com “tenen als alcaldes darrere”. “Ara estem darrere vostre, però el proper 1 d’octubre estarem al vostre costat”, va exclamar entre els crits de “votarem” dels assistents.

Per la seua part, la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, va anunciar que convidaran les ciutats estrangeres agermanades amb les catalanes perquè presenciïn el referèndum i facin d’“observadors”, i va subratllar que els consistoris “no posaran el fre” a la recta final.

Van prendre la paraula diversos alcaldes, com la primera edil d’Os de Balaguer i vicepresidenta de l’ACM, Estefania Rufach, que va defensar que Catalunya ha de ser independent “perquè els nostres fills es mereixen un altre futur fora d’Espanya, en un estat democràtic amb la sanitat i l’educació com a pilars fonamentals”.

Entre discurs i discurs, un vídeo va repassar greuges contra Catalunya, com la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l’Estatut fins a la querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, pel concurs per a la compra d’urnes o la inhabilitació de l’expresident Artur Mas.

Entre els alcaldes absents, van destacar els de Barcelona, Lleida i Tarragona.

Moncloa diu que Puigdemont eludeix responsabilitats

El Govern de Mariano Rajoy considera que l’acte del president de la Generalitat, Carles Puigdemont amb els alcaldes és “una altra iniciativa fracassada dels independentistes” i del Govern, que, segons el seu parer, utilitza les corporacions locals en el procés secessionista per “eludir les seues pròpies responsabilitats”. D’altra banda, tant PP com Ciutadans van reclamar ahir al PSC que sigui coherent”, que trenqui el seu acord de govern amb Ada Colau a Barcelona perquè “continua plegada a l’independentisme”.