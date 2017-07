Corea del Nord assegura haver fet un pas enorme en provar un míssil intercontinental

04/07/2017

Ni la intel·ligència militar nord-americana, sud-coreana ni japonesa han confirmat que es tracti d’un projectil de llarg abast

Corea del Nord va anunciar aquest dimarts a través de la seua televisió estatal que ha llançat per primera vegada amb èxit un míssil balístic intercontinental (ICBM), en el que suposaria un enorme avenç en el programa armamentístic del règim de Kim Jong-un. L’Exèrcit nord-coreà va disparar el projectil entorn de les 9.40 hora sud-coreana (0.40 GMT), des de la base aèria de Panghyon, a la província de Pyongan del Nord, van revelar les autoritats de Seül i Tòquio.



Hores després, l’anunci llegit a la cadena KCTV per la locutora encarregada de donar les notícies més importants per al règim, Ri Chun-hee, en el seu habitual to grandiloqüent, va indicar que es tracta d’un ICBM batejat Hwasong-14 que va assolir una altura màxima de 2.802 quilòmetres i va recórrer 933 quilòmetres en 39 minuts. "La República Popular Democrática de Corea (nom oficial del país) s’ha convertit en un imponent poder nuclear amb el més poderós dels ICBM capaç de colpejar qualsevol part del món", va dir la presentadora.



De ser cert, l’assaig suposaria un important avenç per al programa armamentístic nord-coreà que, com va recordar a començaments d’any el líder Kim Jong-un, pretén desenvolupar míssils ICBM (projectils que poden recórrer més de 5.500 quilòmetres) capaços d’equipar bombes nuclears i assolir territori nord-americà.



Encara que les dades sobre l’apogeu i la distància recorreguda pel míssil concorden amb els obtinguts per la intel·ligència militar nord-americana, sud-coreana i japonesa, cap dels tres països no ha confirmat encara que es tracta d’un ICBM.

El Comando del Pacífic Nord-Americà (PACOM) va arribar a dir fins i tot que es tractaria d’un míssil d’abast intermedi (IRBM), aquells capaços de recórrer entre 3.000 i 5.500 quilòmetres.



Alguns experts han considerat que les dades de vol es podrien correspondre amb els d’un ICBM capaç de recórrer entorn d’uns 6.000 quilòmetres, la qual cosa posaria a tret per a Corea del Nord l’estat d’Alaska, encara que no altres punts més poblats dels Estats Units.



En tot cas, les xifres novament posen en relleu els importants avenços que està aconseguint el règim de Kim Jong-un al terreny armamentístic.



L’altura assolida avui pel projectil seria la més gran aconseguida per un míssil nord-coreà sense comptar les fites marcades pels seus coets espacials Unha-3 i Kwangmyongsong, que fan servir tecnologia pròpia d’un ICBM i amb els quals Pyongyang va posar en òrbita diferents satèl·lits. Als missatges de condemna dels caps de Govern de Corea del Sud i el Japó es va sumar el president nord-americà, Donald Trump, amb un missatge a la xarxa social Twitter que, com és habitual, resulta complicat analitzar.