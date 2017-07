Santi Vila: "És legítim tenir por, una altra cosa és deixar-se guanyar per la por"

Ha pres possessió del càrrec de conseller d’Empresa i Coneixement en substitució de Jordi Baiget

El nou conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Santi Vila, que ha substituït en el càrrec a Jordi Baiget, cessat després que aquest expressés dubtes sobre el referèndum, ha afirmat aquest dimarts que "és legítim tenir dubtes i por, una altra cosa és que ens deixem guanyar per la por".



En declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1 abans de la seua presa de possessió, i preguntat per si tem ser inhabilitat, anar a presó o jugar-se el patrimoni per defensar el referèndum, Vila ha dit sobre això que "tots sabem que la situació és molt greu i que estem decidits a fer el que sigui necessari perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar" i que no s’ha de deixar "guanyar per la por".



Preguntat així mateix pel malestar que ha generat el cessament de Baiget en sectors del PDeCAT, Vila ha indicat que "és evident que és una situació absolutament traumàtica i que ens disgusta moltíssim a tots", si bé ha matisat que "tots sabem que formar part d’un govern vol dir comptar amb la confiança del president que en qualsevol moment te la pot confirmar o retirar".



"Segur que en el curt termini és una decisió que molta gent viu amb molt mal gust de boca i que té un component injust inevitable" ha reconegut Vila."Dit això, només podem afirmar que aquest país viu un moment absolutament extraordinari, que els temps són molt convulsos i que el president està decidit a liderar-lo i que ens ha demanat a tots disciplina i que li ajudem, i aquesta és l’actitud que hem de tenir", ha afegit Vila, que ha cessat avui mateix com a conseller de Cultura, encara que assumirà temporalment les seues funcions fins la designació d’un nou titular per a aquesta cartera.



Santi Vila s’ha definit com un "independentista instrumental" perquè "objectivament parlant, a part de consideracions sentimentals o culturals, crec que podríem aspirar a ser molt millor governats si som independents", mentre ha reivindicat "la moderació" que considera "una virtut".