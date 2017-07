Detingut l’home que ha tirotejat dos policies locals a Gavà

Un agent ha resultat ferit crític i un altre greu

Agents dels Mossos d'Esquadra al lloc on un home ha ferit avui amb una arma de foc dos policies locals.

Els Mossos d’Esquadra han detingut minuts abans de les 17.00 hores a l’home que aquesta tarda ha tirotejat dos policies locals a Gavà (Barcelona), uns dels quals ha resultat ferit crític i un altre de greu, segons han informat fonts policials.

L’home ha estat arrestat als voltants de la urbanització Muntanya del Mar de Canyelles (Barcelona), on minuts abans s’havia localitzat abandonat el vehicle Alfa Romeo amb el que havia fugit de les proximitats del tanatori de Gavà on ha tirotejat els dos policies. Al costat del cotxe hi havia roba tacada amb sang i una motxilla buida.