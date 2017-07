La Guàrdia Civil demana al TNC documents sobre l'acte de presentació del referèndum

Acudeix al Teatre Nacional de Catalunya

La Guàrdia Civil ha anat aquest matí al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a requerir documentació relacionada amb l’acte que la setmana passada va protagonitzar Junts pel Si i el Govern per presentar el referèndum d’independència anunciat per la Generalitat per al pròxim 1 d’octubre.

Segons han informat fonts properes al cas, el requeriment d’informació s’ha fet per ordre del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum en el marc de la causa que va obrir per les conferències de l’exsenador d’ERC Santi Vidal.

Ho ha explicat el líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, en un apunt a Twitter recollit per Europa Press al seu web: "Última hora!!! Ens acaben d’avisar que la Guàrdia Civil ha anat al TNC a requerir documentació de l’acte de JxSí. Delirant! #SOSdemocracia".

En aquest acte van intervenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, entre d’altres, i van buscar convèncer la ciutadania que el referèndum de l’1-O té les garanties democràtiques d’una votació d’aquestes característiques.