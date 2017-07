Mor el nobel de la Pau xinès, Liu Xiaobo

Va ser condemnat el 2009 a onze anys de reclusió per incitar a la subversió

L’intel·lectual i nobel de la Pau xinès, Liu Xiaobo, ha mort avui sota custòdia en un hospital del nord del país, després d’haver estat recentment excarcerat per un càncer de fetge terminal, segons un comunicat oficial.

Liu, a qui no se li va permetre buscar ajuda mèdica a l’estranger, va morir als 61 anys després de passar els gairebé nou últims a la presó, on va rebre el premi Nobel el 2010 per la seua persistent lluita per la democratització de la Xina.

El dissident va morir "a causa d’un fallo multiorgànic" després que dimarts passat comencessin a aplicar-se-li cures intensives, precisa l’Oficina de l’Administració de Justícia de la ciutat de Shenyang, on el nobel estava ingressat.

Avui els seus partidaris ja temien que Liu hagués mort, ja que l’hospital on era no havia publicat informacions sobre el seu estat de salut en tot el dia, després que hagués publicat un o diversos comunicats mèdics diàriament aquesta setmana.

El final de Liu es va precipitar després que el passat 26 de juny el seu advocat Mo Shaoping anunciés que estava hospitalitzat, encara que sota custòdia policial, per tractar-li d’un càncer terminal de fetge.

Les autoritats van confirmar posteriorment que havia estat traslladat a un hospital universitari de Shenyang, capital de la província nord-oriental de Liaoning, per ser tractat.

Des d’aleshores, es van succeir les peticions d’amics, organitzacions de drets humans i països perquè el Govern xinès permetés a Liu sortir a l’estranger a rebre ajuda mèdica, la qual cosa va ser desatès per Pequín, que ho va considerar una ingerència en els seus assumptes interns i els seus procediments legals.

Davant de la pressió internacional, les autoritats van anunciar el passat dia 5 que permetrien que especialistes estrangers, en concret dels Estats Units i Alemanya, viatgessin a la Xina per ajudar a l’equip mèdic local i aquests van poder veure'l el passat cap de setmana.

Els metges estrangers van coincidir en el pronòstic dels especialistes xinesos, però van contradir la versió oficial en assegurar que Liu podia anar a l’estranger, malgrat que Pequín insistia que estava molt feble com per fer un viatge de llarga distància.

Després d’aquesta visita, les autoritats van anunciar un empitjorament del seu estat de salut, tant pel procés cancerós com per l’aparició d’una trombosi venosa a la cama esquerra.

Divendres es va informar que els metges havien deixat de subministrar-li medicaments contra el càncer, a causa del deteriorament que havia patit el seu organisme en els últims dies.

Liu, que havia passat diversos períodes empresonat anteriorment, va ser condemnat el 2009 a onze anys de reclusió per incitar a la subversió després d’ajudar a redactar l’anomenada "Carta 08", un manifest polític que demanava al règim comunista l’aplicació de drets constitucionals, com la separació de poders o l’allibereu d’expressió.

Un any després, se li va atorgar el Nobel de la Paz per la seua constant lluita per aconseguir la democratització de la Xina, encara que no va poder viatjar a Oslo a rebre'l.