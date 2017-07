El nou conseller d'Interior garanteix que els Mossos facilitaran la normalitat en l’1-O

Joaquim Forn assegura que el seu paper serà el que duen a terme "qualsevol tipus d’elecció"

El nou conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha garantit avui que els Mossos d’Esquadra facilitaran que el referèndum que el govern català planeja per a l’1 d’octubre es desenvolupi "amb normalitat", com fan al seu parer les policies de tot el món en una jornada electoral.

Després del protocol·lari acte de traspàs de cartera amb el seu antecessor, Jordi Jané, Forn ha assegurat als periodistes que el paper dels Mossos de cara a l’1-O serà el que duen a terme "qualsevol tipus d’elecció, perquè es pugui desenvolupar una jornada electoral amb tota la tranquil·litat" i que els ciutadans puguin anar a votar "amb seguretat".

"És el que han fet sempre els Mossos d’Esquadra i qualsevol policia", ha remarcat Forn en l’acte de traspàs de cartera, al qual han acudit el director de la policia catalana, Albert Batlle, i el major del cos, Josep Lluís Trapero, entre d’altres.

Forn ha subratllat que procedeix d’un projecte polític -primer en CDC i actualment en el PDeCAT-, "absolutament compromès" amb el referèndum de l’1 d’octubre, ja que veu la possibilitat que Catalunya "pugui votar i pugui decidir el seu futur".

"Per tant, poder col·laborar des de la Generalitat i des d’un departament tan important com Interior en què això (la votació de l’1-O), es faci realitat, és per a mi una satisfacció", ha indicat.

El nou conseller ha agraït al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que li hagi dipositat la confiança per assumir aquest departament i ha ressaltat que pretén continuar amb la mateixa línia impresa per Jané, ja que en dos anys al capdavant d’aquesta cartera li ha donat "un rumb molt correcte".

En aquest sentit, ha assegurat que comparteix amb Jané una visió "molt transversal" de la seguretat i sobre la importància de la prevenció, per la qual cosa continuarà treballant en la mateixa línia, ja que és "bona". "No hi haurà grans canvis", ha vaticinat.

No obstant això, ha avisat que encara és aviat per decidir si mantindrà en el càrrec a tots els alts càrrecs del departament, ja que Puigdemont li va proposar ahir a la nit de ser conseller i acaba d’"aterrar" en Interior -procedent de l’Ajuntament de Barcelona-, per la qual cosa encara necessita parlar amb molta gent abans d’adoptar qualsevol mesura.

Per la seua part, Jané ha celebrat que el seu successor sigui el seu "amic" Joaquim Forn, de la seua mateixa edat, amb qui comparteix militància política i professió -ambdós són advocats- i de qui ha ressaltat que està "preparat" per afrontar el repte d’assumir una cartera tan complexa com la d’Interior.

Ha destacat la importància dels acords assolits amb el Ministeri d’Interior, ja que considera que és un "bon símptoma" que demostra la necessitat de la col·laboració entre institucions.