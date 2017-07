PSOE i PSC acorden "oferta política" per obrir nou escenari a Catalunya

Inclou iniciar els treballs per a una reforma federal que reconegui les "aspiracions nacionals" de la comunitat catalana

El PSOE i el PSC han acordat proposar una "oferta política" per a Catalunya a fi d’evitar el "xoc de trens" de l’1 d’octubre, en un pla d’actuació conjunt que inclou iniciar els treballs per a una reforma federal que reconegui les "aspiracions nacionals" de la comunitat catalana.

Aquest divendres, vigília de la proclamació del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a candidat a la presidència de la Generalitat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el mateix Iceta plasmaran de l’esmentat acord en una reunió de treball de les executives d’ambdós partits a Barcelona, de la qual sortiran les propostes que els socialistes presentaran a la resta de partits.

Segons han avançat fonts socialistes, al document s’incideix que "per superar l’enfrontament és necessari obrir un nou escenari de diàleg i propostes concretes que ha de culminar en una reforma federal".

"El nostre sentit institucional -prossegueix- ens porta a citar a totes les forces polítiques a superar l’actual falta de diàleg i de propostes i manifestar públicament un projecte seriós, rigorós i de caràcter institucional amb tres objectius concrets que desenvoluparem en permanent recerca d’amplis acords polítics i institucionals".

El primer d’aquests tres objectius és, assenyala el text socialista, "realitzar una oferta política perquè, en benefici de tots els catalans i catalanes, el xoc de trens del pròxim 1 d’octubre no es produeixi", en relació amb el referèndum d’independència que la Generalitat ha anunciat per a aquesta data.

Els altres objectius, afegeix, són "implementar iniciatives parlamentàries per desbloquejar els més de cinc anys de discriminació de l’Executiu central a Catalunya", a més d’"iniciar els treballs per a una reforma federal de la Constitució espanyola que ens una de nou a tots".

Aquesta oferta política es concreta en la "negociació de les demandes plantejades per la Generalitat", en relació amb el llistat de 46 reivindicacions que el president català, Carles Puigdemont, va traslladar al president del Govern, Mariano Rajoy.

"Tret de la demanda relativa al referèndum, els socialistes veiem possibilitats de diàleg i acord, i davant de la falta de voluntat d’ambdós governs, plantejarem iniciatives concretes", apunta.

Els socialistes proposen a més el "desenvolupament" de l’Estatut, amb la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; o la presentació d’una proposició de llei en les Corts Generals que "contempli la necessitat d’un acord previ amb els governs autonòmics per a les inversions estatals en matèria de béns i equipaments culturals".

També proposaran d’abordar la negociació del sistema de finançament autonòmic: "Impulsarem, a través de la Conferència de Presidents i del Consell de Política Fiscal i Financera, una mesa de negociació política que busqui l’acord sobre un sistema de finançament més just i equitatiu".

Així mateix, es planteja el reconeixement de la llengua, cultura i símbols de Catalunya, mitjançant l’aprovació d’una proposició de llei orgànica de reconeixement i empara de la pluralitat lingüística d’Espanya; i "culminar" el reconeixement de la pluralitat lingüística en el Senat.

Sobre la reforma federal de la Constitució, PSOE i PSC deixen clar que "haurà de contemplar, referent a l’organització territorial de l’Estat, almenys quatre grans qüestions".

Aquestes qüestions són "el reconeixement de les aspiracions nacionals de Catalunya; unes noves regles per al repartiment competencial que millorin l’autogovern de la Generalitat; un acord sobre el finançament autonòmic per dotar de recursos necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i l’establiment d’un Senat federal".

El text arrenca amb una declaració en la qual es reivindica l’Estatut "votat en referèndum per la ciutadania catalana", i es lamenta que "la frontal oposició del PP a aquest Estatut va acabar per desbaratar l’intent de renovar el pacte dels anys 1978 i 1979".