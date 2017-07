El nou conseller no descarta canvis després de parlar amb el director dels Mossos

Joaquim Forn assegura que "facilitarem que la gent l’1 d’octubre pugui anar a votar amb tota la tranquil·litat"

El nou conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn (PDeCAT), no descarta fer canvis en el seu departament en els propers dies després d’haver parlat ja amb el director dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle.

En una entrevista en Rac1, Forn, que va prendre el relleu de la cartera de mans del conseller sortint, Jordi Jané, ha estat preguntat per si hi haurà o no canvis en el seu departament, en concret en la direcció dels Mossos, l’actuació dels quals pot ser clau en l’eventual referèndum d’independència de l’1 d’octubre.

"Estic parlant amb tothom, també amb el senyor Batlle, amb qui em vaig veure ahir, i no puc garantir-li ni una cosa ni l’altra," ha afirmat el nou conseller, sense descartar així canvis en la direcció de la policia catalana.

Forn ha remarcat que aquest tipus de decisions són "importants" i les meditarà amb "tranquil·litat", però ha afegit: "Quan s’hagin de prendre, es prendran".

Preguntat per si la policia catalana retiraria les urnes l’1-O, Forn ha subratllat que des del Govern volen "facilitar que la gent l’1 d’octubre pugui anar a votar amb tota la tranquil·litat".

El nou titular d’Interior ha asseverat que no té "por" i ha expressat la seua "il·lusió" per "construir un país nou".