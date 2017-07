Més de 200 "comuns" truquen en un manifest a no participar en el referèndum

Entre ells dirigents històrics d’ICV com Eulàlia Vintró, José Luis López Bulla o Joan Boada

Un total de 214 membres de Catalunya a Comú, entre ells dirigents històrics d’ICV com Eulàlia Vintró, José Luis López Bulla o Joan Boada, han subscrit un manifest que crida a no participar en el referèndum de l’1 d’octubre, per mancar de "legitimitat" per representar la majoria.

Sota el títol "L’1-O no hi anirem", el manifest va ser redactat l’última setmana de juny i es va presentar en la reunió del passat 8 de juliol en què Catalunya en Comú va debatre la seua posició sobre el referèndum, encara que finalment no va arribar a votar-se perquè els seus signants compartien "aspectes principals" del document oficial que es va aprovar sobre la consulta.

El manifest, que firma també el líder de Podem a Barcelona, Marc Bertomeu, sosté que la consulta de l’1 d’octubre anunciada pel Govern "no té la legalitat, però tampoc la legitimitat de representar a la majoria", ja que no interpel·la a tota la societat catalana i a la seua pluralitat de posicionaments.

Per als signants de l’escrit, l’1-O no pot ser "un referèndum efectiu de resultat vinculant", ja que és "una proposta unilateral dirigida als votants d’una majoria de govern, Junts pel Sí i la CUP, que no van obtenir la majoria de vots en les últimes eleccions autonòmiques, que asseguraven que eren plebiscitàries".

A més, el manifest assenyala que l’1-O té "un interès secundari" per al govern de la Generalitat, com el demostra el fet que "el seu president, del PDeCAT, no va votar a favor de Pablo Iglesias, el primer candidat a president d’Espanya que defensa un referèndum per decidir el futur de Catalunya, en abstenir-se en la moció de censura Mariano Rajoy".

Segons l’opinió dels impulsors de l’escrit, l’1-O no és sinó "una maniobra per fer com el 9N, passar en fals la pantalla del referèndum i atiar el conflicte amb l’Estat per polaritzar el vot en les pròximes eleccions catalanes".

Després d’insistir que la consulta manca d’homologació democràtica per part de la Comissió de Venècia i de reconeixement a Catalunya perquè el Pacte Nacional pel referèndum no l’avala, el manifest apel·la a la "coherència" de Catalunya a Comú per a "no cridar a la participació ni participar" en l’1-O.

"El plantejament de l’1-O degrada el significat d’un instrument democràtic pensat per resoldre problemes", afirma el manifest, els impulsors del qual pretenen aportar amb ell "una sensibilitat que es troba a la Catalunya real dels nostres barris, pobles i ciutadans", entre persones que van donar suport als comuns "amb l’esperança de construir una alternativa entre el processisme i l’immobilisme".

En aquest sentit, els signants del manifest adverteixen que el seu "és el sentiment majoritari que es respira a molts barris populars on En Comú Podem va guanyar les últimes eleccions" i pretén "donar veu "a la diversitat de votants" de la coalició.