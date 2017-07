La Generalitat signa el Pacte de la Reforma Horària

Carles Puigdemont ha encapçalat aquest matí la signatura del Pacte per a la Reforma Horària, una iniciativa que vol impulsar els canvis horaris per gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps

“Amb la reforma horària, hi guanyem tots”



Prèviament a la intervenció del president, hi ha parlat el conseller Turull que ha qualificat el Pacte per a la Reforma Horària com “la brúixola que ha de guiar les nostres polítiques públiques com a Govern per aconseguir fer realitat la nova cultura del temps”. Turull ho ha dit en el seu parlament que ha volgut començar amb unes paraules d’agraïment a la feina feta de la seva antecessora, la consellera Neus Munté, que és “a qui recau tot el mèrit” de la signatura del Pacte, i a la resta de membres del Govern que hi han participat.



Segons Turull, “amb la reforma horària, hi guanyem tots” en equitat entre dones i homes; salut perquè suposa uns horaris més saludables ja que recupera les dues hores de desfasament respecte de la resta del món; i en benestar, afavorint la nostra competitivitat i productivitat. La signatura del Pacte, segons el conseller, “reafirma el compromís del Govern en aquesta iniciativa”, un compromís que ja es va demostrar formalment a través d’un acord de Govern el ç del 2014 i creant el 2015 el Consell Assessor per a la Reforma Horària.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest matí que “arribar a pactes d’envergadura, que són transformadors i generen canvis profunds en una societat, no és mai senzill, ni cosa de pocs, i demana molt de temps”; però, sobretot, “requereix una condició indispensable i és tenir la voluntat d’arribar-hi, sense això és impossible”, ha declarat.Carles Puigdemont s’ha expressat així en el decurs de la signatura, aquest matí al Palau de la Generalitat, del, que compta amb el suport de més de cent entitats i institucions d’arreu del país. Aquest acord és un compromís per assolir el que s’anomena Objectiu 2025, que ha de permetre que a Catalunya, en els propers anys, ens equiparem amb una sèrie d’indicadors europeus, i aconseguir així que les persones puguin viure uns horaris més racionals i saludables. Per part del Govern ha signat el conseller de la Presidència i portaveu, Jordi Turull.També han firmat el document, en representació de l'Associació Catalana Ràdio i, en representació de l'Associació Catalana de Televisions de Proximitat.En el decurs de la seva intervenció, el cap de l’Executiu ha agraït l’esforç “de tota aquella gent que ha fet possible aquest Pacte”, perquè, ha ressaltat, per arribar a un acord “cal generositat per part de tothom, la generositat de moure’s, d’entendre que les raons de l’altre també són importants”. I ha continuat “ i cal finalment el coratge per aplicar els resultats i no desdir-se’n dels compromisos a les primeres dificultats, buscant aquell refugi fàcil en les idees primeres que eren prèvies a l’acord”. “Cal temps, paciència, i voluntat d’anar verificant els acords per anar creixent”, ha insistit.Per al president, “tot pacte comença pel reconeixement que tenim un problema, i en el cas del temps el tenim de com el distribuïm”, ha dit en referència al Pacte per a la reforma Horària. “Malbaratem el temps, i ho fem en una societat que ja malbarata aliments, energia, recursos”, ha afirmat, i ha afegit “som conscients que no podem continuar així perquè no tindrem futur”.ha posat en relleu en el seu discurs el fet que “som a les portes d’una revolució industrial, que generarà canvis profunds en el si de la nostra societat i en la nostra vida, i tindrà impacte directe en el temps, en la manera de relacionar-nos-hi”, Per això, ha fet una crida a aprofitar al màxim aquests canvis, a incorporar els beneficis humans que se’n derivin, “adaptant-nos a ells abans que ens adaptin, perquè si triem la manera com ho fem, podem ser sobirans davant l’adaptació, sinó serem adaptats amb totes les conseqüències, no necessàriament bones” .El Pacte per a la Reforma Horària és el resultat de tres anys i mig de treballs d’experts i de l’acord de tots els agents implicats de diferents àmbits com el comerç, l’Administració, el treball, la sanitat ,la cultura o l’educació.La carta de compromisos cap a l’objectiu 2025, que s’inclou en el Pacte per a la Reforma Horària, contempla, entre d’altres, el següents propòsits: recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món; impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials, i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.