Ciutadans creu que la dimissió de Batlle es deu a la deriva independentista del Govern

El lleidatà Jorge Soler, diputat i portaveu de Ciutadans, considera que la dimissió d’Albert Batlle es deu a la deriva "independentista" del Govern de Carles Puigdmont

El diputat i portaveu de Ciutadans en la comissió de Salut del Parlament, Jorge Soler, ha considerat avui que la dimissió del director dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, es deu a la deriva "independentista" del Govern de Carles Puigdmont, "que vol ser més independentista que ERC".

Soler s’ha referit a la dimissió de Batlle en finalitzar una visita a les noves instal·lacions de l’Hospital del Mar de Barcelona en la qual estava acompanyat de la presidenta del grup de Ciutadans (Cs) en l’Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías.

Segons el diputat Jorge Soler, "aquesta nova dimissió se suma a altres d’anteriors de consellers, en una seqüència que es va iniciar arran que un exconseller (Jordi Baiget) digués la veritat sobre el referèndum de l’1 d’octubre", i creu que "hi haurà més" cessaments.

"Sembla, tanmateix, que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquest interès que té de ser més independentista que ERC i més antisistema que la CUP, ha començat a cessar a tots els que no volen dir-li el que ell desitja escoltar", ha dit.

Segons aquest mateix diputat i portaveu de Cs en la comissió de Salut, no "ens sorprèn la dimissió (de Batlle) ni que avui hi hagi més dimissions o cessis, perquè a Catalunya, i dins del Govern també, hi ha molta gent que sap perfectament que el que vol fer Puigdemont no és seguir el camí correcte".

Sobre la proposta del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, respecte a Catalunya, donada a conèixer aquest cap de setmana, ha recordat que Ciudadanos també defensa "una reforma de la Constitució per actualitzar-la i millorar-la, però no veiem que el que va dir Sánchez sigui una cosa nova".

"Se suposa que anava a fer una proposta per satisfer Puigdemont i Oriol Junqueras (vicepresident del Govern), però tots sabem que amb això no s’aconseguirà res, la qual cosa ens reafirma en la idea que és preferible pensar en una proposta de reforma pensada per a tots els espanyols", ha conclòs.