Investiguen la desaparició d’una dona espanyola a Mèxic

Es tractaria de Pilar Garrido Santamans, d’origen valencià i resident en Mèxic des de fa tres anys

Les autoritats mexicanes investiguen la desaparició d’una dona espanyola de 34 anys que es troba en parador desconegut des del passat 2 de juliol al nord-est estat de Tamaulipas, han informat avui EFE fonts oficials.

El portaveu de seguretat de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, va indicar que el marit de la víctima va presentar la denúncia de desaparició hores després del succés el 2 de juliol.

Els fets van tenir lloc en el nord-oriental estat de Tamaulipas, una de les regions més violentes del país, quan la parella tornava a Ciutat Victòria després de passar uns dies a la platja.

D’acord amb la denúncia de l’espòs, "van ser interceptats, i a ella la van baixar del vehicle", va indicar el portaveu.

Fins al moment no es van donar més detalls del succés, i segons van explicar a EFE fonts de la Fiscalia estatal de Tamaulipas, l’organisme està treballant en el cas però no donaran a conèixer "avenços" per no "posar en risc" la víctima.

El portaveu no va donar el nom de la víctima, però va confirmar que la dona desapareguda és d’origen espanyol.

Segons alguns mitjans es tracta de Pilar Garrido Santamans, d’origen valencià i resident en Mèxic des de feia uns tres anys.

Rodríguez va detallar que l’estatus jurídic per a la investigació és el de "persona no localitzada", ja que no es pot considerar un segrest perquè fins el moment no hi ha hagut una petició de rescat.