Millet desconeix el destí de 10 milions del Palau perquè hi havia pagaments en negre

Afirma que no té "ni idea" de quan pot sortir la sentència

El saquejador confés del Palau de la Música Fèlix Millet, que espera sentència per l’espoli de la institució cultural, ha assegurat avui que desconeix on van anar a parar els gairebé deu milions d’euros desviats la destinació dels quals no s’ha pogut acreditar, perquè "hi ha molta gent que cobrava en negre".

En un declaracions a l’emissora Catalunya Ràdio, Millet ha afirmat que no té "ni idea" de quan pot sortir la sentència del judici per l’espoli, en el que el fiscal va rebaixar dels 27 anys i mig fins els 14 anys i 9 mesos de presó la seua petició per a l’exresponsable del Palau de la Música, després que incriminés CDC en el cobrament de comissions a través de la institució cultural.

Millet ha afirmat que desconeix la destinació dels gairebé 10 milions desviats del Palau que la investigació judicial no va poder acreditar on van anar a parar: "No ho sé. Si el sabés ja ho hauria dit, no sé si han fet bé els números, hi ha molta gent que cobrava en negre".