El Parlament canvia el reglament per a l'aprovació exprés de la llei del referèndum

Amb els vots a favor de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP i el diputat no adscrit Germà Gordó

El Parlament de Catalunya ha aprovat, amb els vots a favor de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP, una reforma del reglament de la Cambra catalana per permetre l’aprovació expressa, per lectura única, de la llei que preveu emparar el referèndum de l’1 d’octubre i la llei de transitorietat jurídica.

La proposta del reglament del Parlament ha estat aprovada amb els 72 vots de JxSí, la CUP i el diputat no adscrit Germà Gordó, davant els 63 en contra de la resta de grups: Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i el PPC.

La votació venia precedida d’un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que d’una banda va avalar que la lectura única sigui proposada per un sol grup i no pel conjunt del Parlament, però va alertar que la reforma del reglament "omet" l’exigència que aquest procediment es limiti a casos en què la "simplicitat" de la norma ho permeti, per la qual cosa seria "contrari" a la Constitució i l’Estatut.