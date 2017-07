.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha negat avui qualsevol coneixement d’una caixa B en el PP i ha subratllat: "Les meues responsabilitats són polítiques, no de comptabilitat."

En la seua declaració com a testimoni en el judici del cas Gürtel i a preguntes de Mariano Benítez de Lugo, advocat d’Adade, Rajoy ha recalcat que "mai" s’ha encarregat de la comptabilitat i l’únic que li importava és que hi hagués informes positius per part del Tribunal de Comptes. EFE

