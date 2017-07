Cada any moren 40 rorquals a la Mediterrània per trànsit marítim

Ho ha publicat l’ONG WWF Espanya, que demana mesures de protecció.

Cada any moren fins 40 rorquals comuns per col·lisió amb vaixells al mar Mediterrani, per la qual cosa el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF Espanya) ha demanat en un comunicat a les administracions que adoptin mesurades per a la protecció de cetacis del trànsit marítim en aigües espanyoles.

L’ONG ecologista reclama mesures similars a les ja preses pel govern francès, qui ha promulgat una nova normativa que obliga a instal·lar sistemes anticol·lisió en vaixells de més de 24 metres d’eslora que naveguin per zones d’alt risc.

Tanmateix, "de moment aquesta llei només s’aplica als vaixells amb bandera francesa", per la qual cosa l’adopció de precaucions similars en altres països "continua sent una acció voluntària".

WWF Espanya també destaca que el trànsit marítim a la Mediterrània "gairebé s’ha duplicat des de 2002", especialment al nord-oest d’aquest mar, on és "especialment intens", i segons les seues previsions continuarà creixent a un ritme del 3 al 4 % anual.

Aquesta circumstància és "la causa de la mort de la meitat dels rorquals (mamífer marí semblant a la balena) que apareixen encallats a la Mediterrània", sobretot en zones com el santuari de Pélagos, on el risc de col·lisions "és encara més gran, més del triple" a causa de la concentració de cetacis i l’"intens" trànsit turístic al voltant de Còrsega i Sardenya.

Pélagos és la primera àrea mediterrània transfronterera creada per a la protecció de mamífers marins, sota supervisió conjunta de França, Itàlia i Mònaco, i s’estén sobre una superfície de 87.500 quilòmetres quadrats.

A més del rorqual, aquesta és una àrea protegida en la qual viuen catxalots, zifios, calderons comuns i diversos tipus de dofins -comú, gris i nas de botella.

José Luis García Vares, responsable del programa marí de WWF Espanya ha exhortat a les empreses de transport marítim espanyoles que, més enllà de la legislació vigent, comencin a equipar ja els seus vaixells amb sistemes anticol·lisió com el REPCET, "el millor disponible actualment" des del punt de vista tecnologico.

REPCET fa servir un "software" basat en observació i intercanvi de dades, mitjançant el qual cada observació es transfereix per satèl·lit a un servidor que fa circular alertes els altres vaixells a fi d’evitar futurs xocs.