Junqueras comunica a Montoro que assumeix totes les demandes d'informació

EF E Actualitzada 28/07/2017 a les 18:35

© El vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras. EFE/Archivo

El vicepresident català i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en la qual li comunica que assumeix personalment les funcions de recepció dels requeriments d’informació que l’Executiu efectuï a la Generalitat.



En la missiva, a què ha tingut accés Efe, Junqueras també assegura que ja ha remès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la informació sol·licitada en relació amb una partida de 6.150 euros destinada suposadament a processos electorals. Junqueras ha enviat al ministre aquesta carta, que té data de 28 de juliol, un dia després que el Govern hagi enviat un nou requeriment a la Generalitat perquè li doni els certificats que cap partida pública no s’estaria destinant al referèndum de l’1-O, davant de la resposta "genèrica" i "obvia" donada pel Govern fins ara.



En la missiva, Oriol Junqueras explica que el Govern, en la seua reunió de dimarts passat, 25 de juliol, va decidir centralitzar en la persona titular de la Vicepresidència de la Generalitat les funcions de canalitzar la informació sol·licitada pel Govern.



"Com a superior jeràrquic de la Interventora General, he assumit, i així li ho he comunicat, les funcions de recepció dels requeriments d’informació que a aquella li puguin ser efectuats", assenyala el dirigent republicà.



Per tant, Junqueras sol·licita que qualsevol sol·licitud d’informació del Govern relacionada amb aquest assumpte li sigui dirigida personalment com a vicepresident i titular de la conselleria d’Economia i Hisenda.



"Finalment, li comunico que s’ha procedit ja a la tramesa de la informació que ens ha estat sol·licitada", afegeix Junqueras.



El passat 21 de juliol, el Ministeri d’Hisenda va demanar a la interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal Planella, que aclarís si s’han desviat 6.150 euros per preparar l’anunciat referèndum de l’1 d’octubre.



El Govern, a més, ha decidit comprovar setmanalment que la Generalitat no finança els preparatius del referèndum amb diners públics, de manera que suspendrà les entregues del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) si corrobora que això ocorre|passa.



En la reunió del Consell Executiu del dia 25, Junqueras va exigir al Govern que deixés d’amenaçar els funcionaris i es dirigís directament als responsables polítics.



Ara, el vicepresident ha volgut deixar clar mitjançant aquesta carta dirigida a Montoro que és el responsable últim de facilitar tota la informació que requereixi el Govern, per la qual cosa|allò que és a ell a qui s’haurà d’adreçar a partir d’ara davant de qualsevol sol·licitud relacionada amb l’acord de divendres passat de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.