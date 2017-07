Els emblemàtics 'coffeeshops' perden espai a Holanda

Els mítics "coffeeshops" holandesos perden espai any rere any a Holanda, i especialment a Amsterdam, on aquestes cafeteries de venda regulada de cànnabis es veuen ara acorralades per una nova legislació.



En un recent informe, el Ministeri holandès de Seguretat va confirmar que només queden 570 "coffeeshops" a tot el país, en comparació amb els 1.400 que hi havia a mitjans de la dècada de 1990. Del total, 400 es localitzaven llavors a Amsterdam i els altres estaven repartits entre les dotze províncies holandesos. En el dia d’avui, la capital turística dels "coffeeshops" compta amb 167 d’aquests locals.



L’any passat, una desena de "coffeeshops" va haver de tancar a causa de la inseguretat que van provocar diversos tirotejos que es van registrar a les portes dels establiments. "Aquests tirotejos estan posant en perill la seguretat i l’ordre públic", va afirmar llavors l’alcalde d’Amsterdam, Eberhard van der Laan, qui va advertir tots els propietaris que no anava a "tolerar" més incidents. La Policia encara continua investigant aquells tirotejos, amb la lluita entre propietaris per desestabilitzar la competència com a principal hipòtesi.



Les autoritats locals són les que atorguen les llicències i imposen les seues normes, encara que hi ha una regulació a nivell estatal sobre la localització i el funcionament d’aquest tipus d’establiments. El gener d’aquest any, va entrar en vigor una nova llei que prohibeix als "coffeeshops" estar a menys de 250 metres dels col·legis i centres educatius, la qual cosa va afectar uns 20 establiments a Amsterdam. Un d’ells va ser el Mellow Yellow, el "coffeeshop" més antic del món, que va haver de tancar perquè tenia una escola a uns 220 metres de distància.



Una altra trentena de "coffeeshops" va haver de tancar, segons recull l’informe, com a part d’una campanya de l’Ajuntament d’Amsterdam per depurar les zones més problemàtiques del Barri Roig, que també va portar la clausura d’un centenar d’aparadors de prostitució. "En lloc de facilitar les coses i preocupar-se per les vendes il·legals, busquen (el Govern) la il·legalització. Això l’únic que portarà són més problemes i més narcotraficants als carrers. Això és el que volen?", ha dit avui a Efe Mark, holandès de 45 anys i amo d’un petit "coffeeshop" proper al Barri Roig. Va afegir que els Països Baixos ja tenen "bastants problemes amb la venda il·legal de les drogues" i va demanar al Govern de "centrar-se en qüestions com la legalització de la plantació del cànnabis, encara en debat en el Senat."



Malgrat els tancaments, la capital holandesa continua sent el municipi amb més "coffeeshop" per persona: un per cada 4.900 residents, davant la mitjana|mitja de tot el país, que se situa en un local per cada 32.670 habitants. Segons la xifres de l’oficina de turisme holandesa, el 25 % dels turistes que arriba a Amsterdam ve amb intenció de visitar un "coffeeshop".



Encara que l’enduriment de les lleis va tenir per objectiu la reducció del turisme de les drogues, la por ara de les autoritats i dels investigadors és la tornada als carrers del narcotràfic il·legal per suplir la creixent demanda.