© VÍDEO. Imatges de la càmera de seguretat de l'accident de tren de Barcelona

Un total de 56 ferits, tres de greus, al xocar un comboi amb el final de la via a l’estació de França de Barcelona || La màquina anava frenant, cosa que va evitar un veritable drama

Més de cinquanta persones van resultar ahir ferides, tres de greus, al xocar un tren de rodalies amb el topall del final de via a l’estació de França de Barcelona, en un accident les causes del qual s’estan investigant. El xoc es va produir cap a les 07.15 hores, quan un comboi de la línia R2 de Rodalies, procedent de Sant Vicenç de Calders i amb setanta passatgers a bord, es va encastar al topall de la via 11 de l’estació de França. L’impacte va causar desperfectes a la cabina i els primers vagons i va provocar lesions al maquinista i a 55 passatgers, dels quals tres estan hospitalitzats en estat greu, encara que no es tem per la seua vida. Dels 56 ferits, tres van ser donats d’alta in situ.

Un jutjat de Barcelona va obrir diligències per l’accident, mentre que els Mossos d’Esquadra analitzen les dos caixes negres del tren per provar d’aclarir les causes del sinistre. Per primera vegada en un accident d’aquestes característiques, es va utilitzar un dron per prendre imatges per tal de facilitar la investigació. El maquinista va donar negatiu en els controls d’alcoholèmia i drogues. Té 31 anys i set d’experiència en la circulació de trens de Rodalies.Després de l’accident, el cap del Govern central, Mariano Rajoy, va trucar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per expressar-li la seua solidaritat i interessar-se pels detalls del succés. Per la seua part, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que es va desplaçar a Barcelona, va informar que el tren havia superat “totes les intervencions de manteniment” i que l’última va ser el passat 18 de juliol. De la Serna va agrair els serveis oferts per la Generalitat, que van actuar de forma “molt diligent i molt coordinada” des d’un primer moment. Per la seua banda, el conseller de Territori, Josep Rull, va explicar des de l’estació de França que el tren estava frenant quan es va produir la col·lisió, un fet “afortunat”, ja que si no hagués estat així, s’hauria produït “un accident de conseqüències realment greus”. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també a l’estació, va destacar l’actuació dels cossos d’emergència.



Vídeo que ha publicat al seu Twitter l'usuari MaxJandro.

Me han pasado el video de las camaras de seguridad del accidente de hoy. pic.twitter.com/PuSCzNRmUX — MaxJandro (@_MaxJandro_) 28 de juliol de 2017



El temor d’un atac terrorista va desfermar el pànic en un primer moment

El pànic es va desfermar després de produir-se el xoc del tren a l’estació de França, ja que molts dels setanta passatgers que hi viatjaven “pensaven que era un atemptat terrorista”, va explicar ahir Lídia Garcia, una de les usuàries del tren. Va assegurar que, quan es va produir la col·lisió, “semblava que hi havia hagut un terratrèmol”. Va explicar que molts dels passatgers van caure a terra, ja que, a l’estar arribant al final del trajecte, alguns ja estaven aixecats.