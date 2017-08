El PDeCAT assegura que Puigdemont complirà el seu compromís amb el referèndum

Ho ha dit Josep Lluís Cleries, portaveu del PDeCAT en el Senat

El portaveu del PDeCAT en el Senat, Josep Lluís Cleries, ha assegurat avui que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, complirà el seu "compromís" amb el referèndum el pròxim 1 d’octubre, en el qual esperen una "àmplia participació democràtica amb urnes".

Cleries, en una entrevista en RNE, ha assegurat que, si no se celebra el referèndum i els catalans no poden "opinar sobre el seu futur", el seu partit continuarà amb "la lluita" i "la defensa" d’un estat propi.

Respecte a la vaga de treballadors en el servei de seguretat d’El Prat, Cleries ha insistit que Aena és la responsable que l’aeroport "funcioni" i ha criticat la "deixadesa important" del president d’aquesta entitat, José Manuel Vargas, del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.

Segons el parer de Cleries, cap d’ells no ha actuat davant d’un conflicte laboral "legítim" que atempta directament contra la "marca de Barcelona i Catalunya" i contra el turisme.

Ha subratllat que aquest incident és pitjor per al turisme que els "inoportuns" incidents contra el sector turístic ocorreguts a Barcelona o Mallorca en els últims dies, que ha condemnat "rotundament".

Quant a l’últim baròmetre publicat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que mostra un descens en la intenció de vot al PDeCAT del 2 % l’abril a l’1,7 al juliol -per sota del 2,9 % d’ERC-, Cleries ha assenyalat que "molta gent" encara no coneix la "marca nova".

Segons el seu criteri, són una força política amb una "base" suficient com per "fer un salt cap endavant", encara que requereixi temps i els resultats no vinguin "des del primer dia".