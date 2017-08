El Parlament ajorna la tramitació de la llei del referèndum

EFE Actualitzada 16/08/2017 a les 12:10

El passat 31 de juliol, Junts pel Sí i la CUP van registrar la proposició de llei del referèndum, i tot apuntava al principi que s’inclouria en l’ordre del dia de la Mesa

© La reunió de la Mesa del Parlament aquest dimecres. Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament no ha inclòs finalment en l’ordre del dia d’aquest dimecres, quan s’inicia el nou període de sessions, la tramitació de la Llei del Referèndum, la norma amb què els independentistes preveuen emparar l’1 d’octubre.



El passat 31 de juliol, Junts pel Sí i la CUP van registrar la proposició de llei del referèndum, i tot apuntava en principi que s’inclouria en l’ordre del dia de la Mesa d’avui per a la seua admissió a tràmit.



Encara que en la convocatòria oficial de la Mesa d’avui no figurava la llei del referèndum en l’ordre del dia, aquest podia ser modificat en l’últim moment, cosa que finalment no ha succeït.



El Govern ja va anunciar a començaments d'agost que, quan la Mesa admetés a tràmit la llei del referèndum, presentaria un recurs davant del Tribunal Constitucional. El primer ple del nou curs polític tindrà lloc els dies 6 i 7 de setembre, de manera que hi haurà d'haver una nova reunió de la Mesa i la Junta de portaveus per fixar l'ordre del dia, i en aquesta nova reunió podria abordar-se la proposició de llei del referèndum.



Una altra de les opcions és que, finalment, la nova norma l'assumeixi el Govern mitjançant un projecte de llei o amb un decret llei i no els grups independentistes.