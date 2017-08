L’alcalde de Batea descarta segregar el seu municipi per integrar-se a l’Aragó

EFE 16/08/2017 a les 17:35

Afirma que "no és possible perquè l’Estatut d’Autonomia de Catalunya no ho permet, malgrat que el d’Aragó sí que ho té previst

© L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella. EFE/Archivo