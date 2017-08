El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès 64 persones després de l'atemptat

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 20:25

© Ambulàncies a la zona de l'atemptat EFE

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 64 persones, de les quals de moment confirmen que una ha mort, segons han confirmat a Efe fonts de Protecció Civil, tot i que altres fonts parles de tretze víctimes mortals.



El SEM ha activat unes quaranta ambulàncies i vehicles d’assistència mèdica per atendre als ferits, ha dit a Efe una portaveu d’aquest servei, que no ha facilitat l’estat dels ferits ni si hi ha més morts.



Un testimoni de l’atemptat ha explicat que ell mateix ha intentat reanimar un home d’uns 40 anys, però que no ho ha aconseguit perquè, segons ha dit, havia mort. "Ha estat un desastre, perquè miraves a 25 metres i hi havia més persones tirades per terra. Hi havia més cadàvers i la gent plorant. Un desastre, un desastre," ha exclamat el jove.