La furgoneta va baixar Les Rambles pel centre i fent 'eses', segons un testimoni

EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 18:57

© La zona moments després de l'atropellament EFE

La furgoneta que aquesta tarda ha atropellat diverses persones en Les Rambles de Barcelona ha envaït el carril per als vianants a gran velocitat i ha baixat aquesta turística via fent "eses", segons ha explicat avui el taxista Óscar Cano, testimoni dels fets.



Canós havia deixat a uns clients a la Plaça de Catalunya quan va veure que una furgoneta blanca pujava la vorada i baixava Las Ramblas per la zona central a gran velocitat. "He vist sortir volant diverses persones", ha afirmat Canós en declaracions a a TV3.



Erminia Mata, que ha optat per amagar-se en un comerç, ha assegurat veure persones estirades a terra i ensagnades, igual com un ciutadà d’origen marroquí que havia sortit a comprar a una botiga quan ha tingut lloc l’atropellament.