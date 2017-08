La por i la consternació s'apoderen del centre de Barcelona

María Jesús Ezquerro / EFE Actualitzada 17/08/2017 a les 21:09

© La zona moments després de l'atropellament EFE

Confusió. Por. Consternació. Són algunes de les paraules que surten de la boca de Somé i Osman quan intenten descriure el que han vist i viscut avui a La Rambla: escenes que els han portat a sortir corrents i deambular pel centre durant molta estona fins recalar al costat de l’estàtua de Colom. Osman és un jove del Marroc de 20 anys que es trobava amb uns amics a la plaça de Catalunya, molt a prop de La Rambla, quan s’ha produït l’atac terrorista.



"Estava comprant tabac en un estanc i he sentit un soroll tremend. En sortir, he vist moltes persones a La Rambla, a terra, sagnant. Un quiosc estava parcialment destrossat. No sabia què fer i he sortit corrents a través del Raval. Porto una hora corrent", ha explicat a Efe aquest jove, ja al costat de l’estàtua de Colom, al final de La Rambla, al costat del mar.

Encara li falta l’alè a Osman quan explica com ha deambulat pels carrers sense saber on anar i sense poder treure’s del cap algunes de les imatges que ha vist, entre elles, la d’una dona a terra sagnant al costat de dos nens petits "que la miraven sense entendre res".



Somé és un subsaharià que viu al carrer Hospital i que sortia de casa quan s’ha produït l’atemptat, convertint-se en testimoni de les escenes de pànic que s’han viscut entre els turistes i residents de la ciutat que passejaven per allà.

"He comptat almenys quatre morts, crec", ha assenyalat el jove, que diu haver vist també molts ferits.



Osman i Somé han acabat recalant al final de La Rambla, al costat de l’estàtua de Colom, on s’han concentrat molts curiosos, turistes la gran majoria, que s’informaven a través dels seus mòbils dels últimes detalls de l’operació policial antiterrorista.



Uns els ho explicaven a altres, en anglès, francès, portuguès i italià, i tots trucaven, al seu torn, als seus familiars per tranquil·litzar-los, per assegurar-los que es trobaven bé. Un altre grup de turistes s’han concentrat davant els finestrals d’un bar del final de La Rambla, des d’on podien seguir la informació en directe del succés que emetia la televisió.



Sobre ells, al cel, sobrevolava un helicòpter de la policia. A La Rambla, l’únic moviment era el de les ambulàncies i els cotxes de policia que pujaven i baixaven per aquest passeig.



Poc després de les 18.30 hores, la policia ha acabat per desallotjar per complet el final de La Rambla, incloses les últimes terrasses d’aquesta via, plenes a aquella hora de turistes, i ha demanat tothom que se n’anés al port o a les seues cases.

Se n’han anat amb la confusió, la por i la consternació al cos, sense saber llavors que la furgoneta mortal havia segat la vida d’almenys 13 persones.